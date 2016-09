Biowellness auf biologischer Basis

Bei den Nahrungsmitteln hat der Biotrend schon längst eingesetzt, jetzt hält er auch im Wellnessbereich seinen Einzug. Auf Chlor in den Pools wird verzichtet, stattdessen wird Salz verwendet. In den warmen Monaten finden Biowellnessanwendungen in Naturteichen statt. An den Ufern wird der Kunde massiert, so kann er gleichzeitig Sonne tanken und die Massage genießen. Ein weiterer Aspekt der Biowellness sind elektrosmogfreie Zonen. Es ist bekannt, dass Elektrosmog den Körper negativ beeinflusst. Daher wird bei der Biowellness darauf geachtet, dass der Kunde keinem Elektrosmog ausgesetzt ist.Biowellness bedeutet auch Wohlfühlen im Einklang mit der Natur. Das spiegelt sich auch in der Speisekarte der Wellnesshotels wieder. Es werden hauptsächlich Produkte aus der Region verwendet, die natürlich auf biologischer Basis angebaut werden. Holz ist ein Baustoff, der in diesen Hotels häufig zu finden ist. Nicht nur die Anwendungen sind natürlich, sondern auch die Bauweise der Häuser und deren Einrichtung. Auch die Energieversorgung ist auf ökologischer Basis. Die Kräuter, die für die diversen Anwendungen verwendet werden, stammen ebenfalls aus biologischem Anbau, meist befindet sich der Kräutergarten direkt vor dem Wellnesstempel.Alle Produkte, die für die Wellnessanwendungen verwendet werden, sind auf biologischer Basis hergestellt. Chemische Zusätze findet man darin nicht. Heubäder sind eine klassische Anwendung im Bereich der Biowellness. Schon seit Jahrhunderten ist die positive Wirkung auf den Körper bekannt. Das Heu wird auf etwa 40 Grad erhitzt, der Körper erwärmt sich dadurch. Die Poren werden erweitert, so können heilende Wirkstoffe tief eindringen. Durch die Erwärmung werden die Muskeln gelockert, Verspannungen aber auch Rheuma wird gelindert. Durch die Kräuter, die dem Heu zugesetzt werden, wird das Immunsystem gestärkt. Auch der Aufenthalt im Salzwasser oder in Salzgrotten gehört in den Bereich der Biowellness. Diese Therapie wird bei Erkrankungen der Atemwege angewendet. Biowellness bedeutet nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper etwas Gutes zu tun.