Bindegewebsstränge verursachen Cellulite

Etwa 90 Prozent der Bevölkerung leiden an Cellulite und die Liste an Tipps, was man dagegen tun kann ist so überwältigend lang wie verwirrend. Zeit die Fakten zu ordnen und zu bewerten, was helfen kann und was sicher nicht funktioniert. Egal wie du geschaffen bist, ob dein Körper athletisch, schlank oder kurvenreich ist, alle Körpertypen sind anfällig für Cellulite. Gewichtsschwankungen, Sonnenschäden und das Alter, lassen die Dellen im Hautbild verschlechtern, nicht dein Körpertyp. Gewichtsverlust kann nicht grundsätzlich bei Cellulite helfen aber ja auch dünnere Frauen können Cellulite bekommen. Denn Cellulite wird nicht durch die Fettmenge im Körper, sondern durch das verbindende Gewebe zwischen Muskeln und Hautschichten beeinflusst. Cellulite kann man in jedem Alter bekommen, aber mit den Jahren nimmt die Hautelastizität ab und die Cellulite wird mehr und mehr sichtbar. Also nicht nur die Älteren können Orangenhaut bekommen. Tatsächlich hat Cellulite viel mehr mit der Hautstruktur zu tun. Wenn die Faktoren wie Alter und Gewichtszunahme hinzukommen, neigt das Hautgewebe dazu zu schwächeln, was dann diese Dellen hervorruft, die wir auf unserem Körper sehen. Cellulite ist also nicht ein Anzeichen von überschüssigem Fett. Die gute Nachricht: Auch Männer leiden an Cellulite, bei Frauen ist das nur leider häufiger der Fall. Das Gewebe, das die Hautschichten und die Muskeln verbindet, versteckt bei Männern die Fette besser. Wo das weibliche Hormon Östrogen Fette produziert, verbrennt es dagegen das männliche Testosteron. Joggen ist ein prima Weg, um Gewicht zu verlieren. Der beste Weg, um das Aussehen der Cellulite zu verbessern ist Kraft -und Gewichttraining. Cardiotraining ist also nicht der allerbeste Weg, um Cellulite zu reduzieren. Neuerdings gibt es bestimmte Laufleggings also spezielle Kleidung die bei Orangenhaut Abhilfe schaffen soll. Allerdings hat sich gezeigt, dass das Tragen von enganliegender Kleidung die Cellulite Dellen eher noch fördern. Also da muss man genau hinschauen, ob es wirklich optimiert oder das Gesamtbild nicht sogar verschlimmert. Die meisten Anti ? Cellulite- Cremes tendieren dazu, erst nach einigen Monaten erste Ergebnisse zu zeigen. Sie sind in der Regel mit Koffein angereichert, so dass sie nur eine vorübergehende Fixierung bringen. Viele glauben auch dass Solarien helfen. Das stimmt nicht und verbessert das Aussehen der Cellulite, nur im ersten Augenschein. Das Gegenteil ist der Fall mit dem Bräunen auf der Sonnenbank wird die Cellulite verschlimmert und entwickelt sich umso schneller. Und selbst eine Fettabsaugung ? Liposuktion - führt nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Insbesondere wenn sie nicht von einem erfahrenen Facharzt durchgeführt wird, kann sich das Aussehen der Dellen durch eine ungleichmäßige Verteilung von Fett unter der Haut noch richtig verschlimmern.