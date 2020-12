HAUTPFLEGETIPPS IM WINTER

Besondere Pflege für die Haut im Winter

Wenn es Winter wird, fühlt sich auch unsere Haut nicht wohl. Draußen ist es kalt, drinnen heizen wir ein. Kommt die Sonne an einem schönen Wintertag hervor, ziehen wir uns warm an und machen einen Spaziergang in eisiger Kälte. All das strapaziert unsere Haut.Im Winter ist die Luftfeuchtigkeit draußen niedrig. Drinnen entzieht die warme Heizungsluft der Haut Feuchtigkeit. Dies trocknet aus. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen und die Blutzufuhr wird verringert. Die Haut erhält weniger Nährstoffe und Sauerstoff. Sie sieht blass aus, Reiz- und Schadstoffe werden leichter aufgenommen. Die Haut ist sensibler gegen Sonnenlicht.Sinken die Temperaturen auf unter minus 8° Celsius, produzieren die Talgdrüsen weniger Hautfett und stellen die Produktion bei extremer Kälte sogar ganz ein. Der schützende Fettfilm wird nicht mehr aufrecht erhalten, der Hautschutzmantel ist defekt. Das Wasser an der Oberfläche der Haut verdunstet so noch schneller.Besonders an Hautflächen, die nicht durch warme Kleidung geschützt werden, treten Spannungsgefühl, Juckreiz, spröde Oberflächen und fahler Teint auf. Hier ist es notwendig, den fehlenden Fettfilm wiederherzustellen. Trinken Sie täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser oder Tee. So wird die Haut von innen mit Feuchtigkeit versorgt. Frisches Obst und Gemüse liefern wichtige Vitamine, die vor schädlichen Einflüssen schützen.Schon bei der Reinigung der Haut sollten Sie auf fett- und feuchtigkeitsentziehende Mittel verzichten. Fettreiche Cremes und Hautöle bauen den natürlichen Schutzfilm der Haut wieder auf. Ein besonderer Tipp: Nutzen Sie Ihre Nachtpflege im Winter auch für den Tag, da diese fettreicher sind. Für den Wintersport gibt es Kälteschutzcremes. Diese sollten Sie allerdings bei längeren Aufenthalten im Warmen entfernen.Kinderhaut ist ganz besonders gefährdet. Sie ist dünner, als die der Erwachsenen und produziert noch nicht genug Talg. Wählen Sie zur Pflege spezielle fetthaltige Kinderprodukte.