Beautycase - praktischer zuverlässiger Reisebegleiter

Das Leben ist heute so mobil wie nie zuvor. Von montags bis freitags wird an einem Ort studiert oder gearbeitet, das Wochenende verbringt man dann daheim bei der Familie und den Freunden. In den Ferien wird an fernen Gestaden Urlaub gemacht, zwischendurch erweitern interessante Städtetrips den Horizont. Wem das alles dann doch mal zu viel wird, der bucht einen Aufenthalt im Spa oder eine Schweigewoche im Kloster. Zugegeben, das mag etwas übertrieben dargestellt sein. Fakt aber ist doch, dass viele Menschen häufig unterwegs sind. Neben einer Reisetasche ist dabei vor allem ein Accessoire für gepflegte Menschen unentbehrlich: ein Beautycase. In diesem Minikoffer findet alles Platz, was auch fern der Heimat für die Hygiene und die Schönheitsrituale gebraucht wird.So praktisch und handlich ein Beautycase auch ist, vor allem auf Flugreisen hat es in den letzten Jahren an Bedeutung eingebüßt. Seit das Verbot gilt, Flüssigkeiten über bestimmte Mengen und Größen hinaus im Handgepäck mit an Bord zu nehmen, ist dieses Reiseaccessoire zu einem seltenen Anblick im Flieger geworden. Aber es gibt ja auch noch die Bahn und vor allem das Auto! Da kann das klassische Beautycase nach wie vor uneingeschränkt seine Qualitäten entfalten. Zudem ist eine Aufhebung des Flüssigkeitsverbots in Flugzeugen zumindest in der Diskussion. Es könnte also bald zu einer Renaissance der Beautycases kommen.Warum überhaupt ein eigenes Köfferchen für die Kosmetika? Das hat gleich zwei praktische Gründe. Zum einen sind Beautycases innen clever ausgestattet. Dank diverser Taschen und elastischer Bänder können Flaschen, Tiegel und Töpfchen sicher transportiert werden. Im Beautycase finden selbst Originalgrößen an Reinigungsmilch, Toner, Shampoo und Bodylotion ihren Platz; vorausgesetzt natürlich, sie sollen nicht mit in die Flugkabine. Fest verzurrt kippen sie auch auf den längst Reisen nicht um, laufen weder aus noch gehen sie zu Bruch. Falls aber doch einmal etwas passieren sollte, weil etwa eine Flasche nicht richtig zugemacht worden war, hält sich der Schaden in Grenzen. Ein Beautycase, das seinen Namen verdient, ist nämlich ab- und auswaschbar. Praktisch ist auch, dass die Kosmetika so übersichtlich eingeordnet sind, dass man sich direkt aus dem Case bedienen kann und die Produkte anschließend gleich wieder hineinstellen kann. So entfällt, zumindest auf kurzen Reisen, das lästige Ein- und Auspacken. Auch kleine Hotelbäder sind so gleich viel weniger ärgerlich.Aber was gehört denn nun eigentlich hinein ins Beautycase? Auf jeden Fall alle Produkte, die für das persönliche Pflegeritual notwendig sind. Das sind neben den Produkten für die Gesichtspflege oft ein spezielles Shampoo, ein Conditioner und eine Körperlotion. Auch eine Nagelfeile, Wattestäbchen und Pads gehören zur Grundausstattung. In Sachen Hygiene kann man zwar zur Not auf das Duschgel im Hotel zurückgreifen; Produkte für die Mund- und Zahnpflege aber gehören ins Beautycase. Dort ist auch genug Platz für Pflaster, Kopfschmerztabletten und eine Packung Papiertaschentücher. Man weiß ja nie.