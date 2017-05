Beauty Tricks - jung aussehen

Wenn es darum geht, jünger zu sehen, dann gibt es unendliche viel Unsinn. Tu das nicht, trage dies und jenes nicht. Echt verwirrend und wenn du das Falsche machst, kann es zu allem Überdruss auch noch zum gegenteiligen Effekt führen. Es macht dich älter statt jünger.Um dir ein wenig zur Seite zu stehen, haben wir Ratschläge zusammengefasst, die dir helfen jünger auszusehen:Befeuchte deine Lippen. Glänzende Lippen sehen jung aus. Lipgloss, Lippenstifte und Lipliner lassen ältere Lippen aufblühen. Lippenstifte sind stark pigmentiert und können die Lippen trocken aussehen lassen. Wenn der Lippenstift nicht gut aufgetragen wurde, können die Lippen trocken, spröde und unvorteilhaft aussehen. Wähle möglichst eine Lippenstiftfarbe, die deiner Lippenfarbe so nah wie möglich kommt, damit kannst du nichts falsch machen. Ist die Farbe jedoch zu dunkel oder nicht auf deinen Hautton abgestimmt, kann sie zu hart wirken und dieser Effekt macht alt.Ohrläppchen verraten dein Alter! Es ist ein winziges Körperteil das viele Frauen gar nicht bedenken. Sie vernachlässigen die Ohrläppchen, die aber genau wie die Hände das wahre Alter einer Frau verraten. Wann immer du im Gesicht Feuchtigkeitsspender aufträgst, denk an deine Ohrläppchen und creme die mit ein. Vermeide schwere Ohrringe und trag auch bei entsprechendem Wetter Sonnenschutz auf deine Ohrläppchen auf.Die meisten Frauen, die jünger aussehen möchten, setzen auf lange Haare. Für die meisten älteren Frauen passt das aber nicht mehr, da weder die Haarfülle noch die Haarqualität diese Frisur zulässt. Lange, fahle und dünne Haare sehen düster aus und tun nichts für die Schönheit einer Frau. Schneide dein Haar etwas kürzer, so dass es kompakt aussieht und Volumen gewinnt. Dann mit den entsprechenden Stylingprodukten noch etwas Schwung einkneten und schon wirkt das Haar viel vitaler.Beim Make-up ist die Technik Trumpf. Die Quintessenz, jünger auszusehen, ist alles zu vermischen, so dass es gar keine scharfen Farbkanten und Harmoniebrüche im Gesicht gibt. Harte Linien betonen Gesichtsfalten.Weniger ist mehr. Zuviel oder zu dunkles Rouge lässt eine reifere Frau wie ein Clown aussehen. Wähle einen Farbton, der sich deiner Hautfarbe anpasst und mit ihr verschmilzt. Wenn du schlaffe Wangen hast, die das Gesicht optisch eher nach unten ziehen, dann setz das Rouge ein wenig über den Wangenknochen und unbedingt weit weg von deiner Nase. Wenn dein Gesicht eher breit und flach ist, dann trag das Rouge kreisförmig auf die Wangenknochen auf, um sie praller wirken zu lassen.