Beauty Pflege für den Allroundeffekt

Das sind unsere gesammelten Tipps: Dermatologen raten nur noch zu einer täglichen Gesichtswäsche nämlich die am Abend, um Make-up und andere Schadstoffe, die sich auf der Haut gesammelt haben, gründlich zu entfernen, denn zu häufiges Reinigen, kann die Haut austrocknen. Am Morgen statt der klassischen Gesichtreinigung einfach nur einen Öl-basierten Cleanser verwenden.Investiere in ein Serum. Unmittelbar nach der Reinigung, dieses Serum dann klopfend noch vor der üblichen Feuchtigkeitscreme in die Haut einarbeiten. Besorge dir ein gutes Serum mit einer hohen Konzentration an Antioxidantien und Anti-Aging Zutaten, wie Rosenöl, Vitamin C oder Glykolsäure.Wir alle wissen, Zucker ist schlecht, besonders auch wenn es um die Hautbeschaffenheit geht! Zu viel Zucker kann zu Hautausschlägen, Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen führen. Versuch ihn einfach weg zu lassen oder ersetze ihn durch Honig oder alternative Süßmittel, das hilft deinem Teint gesünder und strahlender auszusehen.Nächtliche Gesichtsmassagen helfen, die Zirkulation der Hautdurchblutung zu fördern und Gifte abzubauen. Eine Massage am Tag hält auch Falten entfernt . Und achte auf deine Haut!Wenn ein Problem auftritt, dann nicht immer das gleiche tun. Biete der Haut Alternativen an. Ändere deine Pflegeroutine und suche einen gezielten Ansatz um das Problem anzugehen. Nicht zu lange rumdoktorn, falls es nötig ist, dann gib dich in die Hände eines vertrauenswürdigen Dermatologen. Was auch immer du tust, mach nicht zu lange daran rum und vor allen Dingen, ignoriere es nicht!Einmal die Woche ein sanftes Zitronenpeeling ? Für die ölige und empfindliche Haut ist das eine ideale Pflege. Den Saft einer Zitronen 1:1 verdünnen, auftragen, der öffnet die Poren und entfaltet seine natürlichen antiseptischen Eigenschaften und entfernt Bakterien von der Haut.Salzbäder sind ideal um harte, trockene Hautschuppen zu lösen. Die antiseptische Wirkung des Salzwassers tötet Bakterien ab und verhindert Entzündungen. Füge einfach einen Esslöffel Meersalz zu 450 ml warmem Wasser, damit kannst du auch die Gesichtshaut bearbeiten. Die Lösung reduziert Akne, Altersflecken und Falten.Iss auch mal dunkle Schokolade mit hohem Kakao Anteil, du wirst es mögen! Dunkle Schokolade ist voll gepackt mit Antioxidantien, die festigen und reparieren die Haut. Ein zwei Stücke pro Woche darfst du dir ruhig gönnen.Wenn es Tomaten gibt, dann ordentlich zuschlagen. Das Lycopen der Tomaten - auch in gekochten Tomaten- ist perfekt für deine Schönheit. Also nicht nur Grünes essen! Eine Ernährung mit vielen Tomaten, verbessert die Elastizität der Haut.Tausche deine übliche Feuchtigkeitscreme ein gegen eine antibakterielle. Mit einer antibakteriellen Feuchtigkeitscreme bekommt deine Haut einen zusätzlichen Schub bei der Bekämpfung von Hautunreinheiten und sie pflegt sie zugleich.