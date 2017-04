Beauty Hack für Ladies

Einer der häufigsten Fehler von älteren Frauen, die gerne jünger aussehen möchten, ist dass sie den, Feuchtigkeitsbedarf ihrer Haut falsch einschätzen. Ältere Haut speichert deutlich weniger Feuchtigkeit, und die Hauttrockenheit führt unmittelbar zum Auftreten von Falten und verursacht das Absacken ganzer Hautpartien. Viele Frauen neigen auch dazu, wenn es um Feuchtigkeitsseren geht, die Augenpartie auszusparen. Sie muss aber unbedingt ein fester Bestandteil der Pflegeroutine sein. Die Haut um die Augenpartie ist zehnmal dünner als die des Gesichts, so dass sie umso mehr Feuchtigkeit benötigt. Wenn eine Frau die Augenpartie nicht gut mit Feuchtigkeit versorgt, dann sieht das gesamte Gesicht weniger lebendig und jugendlich aus.Wenn du Locken hast, dann arbeite mit ihnen, statt sie zu glätten. Wenn wir altern, wird unser Haar trockener und das viele Glätten kann das Haar schädigen. Locken können einen frischeren, jüngeren Look unterstützen, jedweder Schwung im Haar sieht vital aus, während kerzengerade Haare schwer und undynamisch wirken.Trage deutlich weniger Make-up als wie du jung warst. Damals als wir Teenies waren, haben wir viel dafür getan um älter auszusehen, aber als ältere Frau, wenn wir das weiterhin beibehalten, machen wir uns wirklich älter, als wir es sind.Ein schneller Weg, um jugendlicher auszusehen ist sich einen Pony schneiden zu lassen. Die Pony -Haarsträhnen verdecken Falten im Stirnbereich, verstecken hässliche Sonnenschäden und andere Unvollkommenheiten. Wenn deine Augenbrauen ausdünnen, kann man das auch mit einem Pony kaschieren. Aber aufgepasst nicht jeder Frau steht der Pony, das hängt unmittelbar mit der Gesichtsform zusammen. Wenn Du dich für einen Pony entscheidest, vermeide einen zu kurzen Pony oder einen stumpf abgeschnittenen schweren Pony. Entscheide dich für eine etwas längere, strähnige Variante. Solche längeren Ponys, etwas aus dem Gesicht gestrichen, wirken nicht nur sanfter sondern auch sinnlicher.Verwende Vitamin C Seren. Im Alter verliert die Haut Elastizität. Kollagen unterstützt die Hautelastizität und wie Vitamin C regt die Kollagenproduktion wieder an und macht die Haut gesund und strahlendIm Alter wird der richtige Umgang mit dem Eyeliner immer wichtiger, weil sich unsere Augenpartie mit der Schwerkraft ändert. In der Folge müssen wir nicht nur die Art wie wir unseren Eyeliner verwenden sondern auch wo wir ihn auftragen ändern. Nimm einfach Lidschatten statt Eyeliner um deine Augen zu betonen. Verwende mittelbraune leichte Farben und werfe alle harten dunkleren Brauntöne und Schwarz weg. Trag den Lidstrich mit einem flach - angewinkelten Pinsel auf, legen ihn so an, als ob du versuchst, die Wimpern an ihren Wurzeln zu färben und ziehe so eine weiche Linie auf das Augenlid. Durch die weicheren Farben und die neue Methode bekommst du exakt die richtige Definition, um deine Augen hervorzuheben.Grau zerstört alles. Man kann sich die Haare färben, aber wenn die Augenbrauen ergrauen, dann ist ein Do it yourself Programm ein echtes No-No. Wenn du nur wenige graue Haare in den Brauen findest gibt, kann ein Brauenstift oder ein getöntes Brauengel helfen, um das Grau verschwinden zu lassen. Wenn die ganz Braue aber grau ist, dann fragen deinen Friseur, er soll dich beraten und passend zu deiner Haarfarbe die richtige Augenbrauenfarbe auswählen. Hier sind Profihände gefragt, denn die Brauen sind wie der Rahmen eines Gesichts, wenn man hier etwas falsch macht, sieht das ganze Gesicht gekünstelt aus, während die richtige Farbe erst das Gesicht definiert.