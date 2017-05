Beauty Basics für den Sommeranfang

Mit den richtigen Produkten und ein paar einfache Techniken ist es ganz einfach den Look zu optimieren. Frauen sollten ihr Make-up möglichst alle 6 Monate aktualisieren. Wichtig ist es auch, dass man das Winter Make up rechtzeitig ablegt und seine neue Routine an den Farben des Sommers orientiert.Hier ein paar Tipps um schneller in das Sommerfeeling zu kommen:Verwende jetzt regelmäßig einen Porenminimierer, um die Haut zu glätten.Starke dichte Augenbrauen sind wieder angesagt! Fülle alle Lücken mit einem Brauenstift auf um die Illusion voller und natürlich aussehender Brauen zu bewahren. Achte darauf dass die Farbe gut zur Braue passt und ziehe die Brauen immer nur von Innen nach Außen nach.Insbesondere wenn wir älter werden, neigen unsere Wimpern dazu, immer gerader und dünner zu werden. Verwende einen Wimpernformer und kaufe dir ein Wimpernserum. Es hilft wirklich, die Wimpern wachsen und werden dichter! Füge zusätzliches Volumen zu deinen Wimpern indem du beim Auftragen der Wimperntusche von der Wimpernwurzel bis zur Spitze kontinuierlich hin und her wackelst, wenn du die Wimpern mit Mascara beschichtest. Das trägt dazu bei die Wimperntusche gleichmäßig zu verteilen und verhindert, dass die Wimpern zusammenpappen.Für den strahlend geöffneten Blick trägst du auch Wimperntusche auf die unteren Wimpern auf. Verwende dafür eine flache, abgewinkelte Lidschattenbürste. Tauche sie in die Wimperntusche ein und beginne wieder bei den Wurzeln.Gib den Augen einen modernen Touch. Wähle einen metallischen Lidschatten für einen frischen, klaren Look. Tupf noch ein wenig Silber, Gold oder Kupfer obendrauf für mehr Eleganz und Dramatik. Tipp: Verwische das AugenMake Up mit einem nassen Pinsel. Dies wird dazu beitragen, die Metallfarbtöne miteinander leichter zu nuancieren mit sanften Übergängen.Ändere deine Lippenstiftfarbe in einen helleren Farbton, das macht die Mundpartie jünger. Setze ein wenig Lipgloss in die Mitte der oberen und unteren Lippen. Das lässt die Lippen voller wirken. Um die Lippen nachzuziehen sollte man immer die Farbe passend zur natürlichen Lippenfarbe wählen und nie über die eigene Lippenlinien hinweg zeichnen.Überschminke alle dunkle Hautflecken und rote Äderchen im Gesicht und auf dem Dekolletee mit einem Concealer. Wähle den Farbton passend zum Hautton, trag den Stift mit dem Zeigefinger auf und bedecke ihn danach mit einer getönten Feuchtigkeitscreme.Mische einen Illuminator unter deine Feuchtigkeitscreme, damit deine Haut gesund strahlt oder kauf dir eine getönte Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor für eine zart schimmernde perfekte Haut.Dann können wärmere Tage kommen?