BAUCHSTRAFFUNG

Bauchstraffung - schlaffe Haut an Bauch und Taille

Die Bauchstraffung, die auch Abdominoplastik genannt wird, gehört zu den am häufigsten durchgeführten Schönheitsoperationen. Gründe hierfür können unschöne Hautfalten nach einer extremen Gewichtsabnahme oder mehreren Schwangerschaften sein, die sich nicht mehr allein zurückbilden oder ganz einfach nur die Folgen der unabwendbaren Hautalterung. Zwar ist auch eine Bauchstraffung kein risikoloser Eingriff, dennoch gehört diese Behandlung zu den einfachsten ihrer Art. Ihr Ziel ist es natürlich, die Form und Kontur des Körpers deutlich zu verbessern und ein schlankes Aussehen wiederherzustellen, ohne das lästige Narben zu sehen sind.In den meisten Fällen wird bei einer operativen Bauchstraffung nicht lediglich die Bauchdecke und die Muskulatur gestrafft, sondern auch gleich überschüssiges Fettgewebe mit entfernt. Das stellt eine sehr anspruchsvolle Operation dar, die in der Regel zwei bis drei Stunden dauern kann und unter Narkose durchgeführt wird. Anschließend ist ein ein- bis maximal zweitägiger Klinikaufenthalt ratsam, denn auch eine Bauchstraffung birgt, wie jede andere OP, gewisse Risiken.Patienten, die eine Bauchstraffung vornehmen lassen, sollten mindestens 18 Jahre alt und körperlich fit sein. Zudem sollte weder eine Schwangerschaft vorliegen noch in Zukunft geplant sein. Jeder Patient sollte sich außerdem der Tatsache bewusst sein, dass eine Bauchstraffung keine Diät oder vernünftige und ausgewogene Ernährung ersetzt. Ohne Sport, Bewegung und eine Ernährungsumstellung kann es durchaus passieren, das der Körper trotz des Eingriffs zu seiner Ursprungsform zurückkehrt und sich erneut Fettzellen bilden.Die Bauchstraffung gehört zwar fast schon zu den Routineeingriffen, dennoch sollte man bei der Wahl seines plastischen Chirurgen auf ausreichende Kompetenz, Qualifikation und Verantwortungsbewusstsein achten. Die Kosten für eine Bauchstraffung, die in Deutschland zwischen 3000 bis 4000 Euro liegen, werden teilweise von der Krankenkasse übernommen. Das ist besonders dann der Fall, wenn sich durch eine drastische Gewichtsreduktion Hautüberlappungen und -schürzen gebildet haben, die in Folge zu Pilzinfektionen führen würden. Hier ist aus medizinischer Sicht eine Bauchstraffung angebracht, da zusätzlich auch die Psyche des Patienten leidet.