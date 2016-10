Bartpflege - gepflegt getrimmt

Männer, die einen Bart tragen, müssen diesen auch gut pflegen, damit er gut aussieht. Bärte gibt es in verschiedenen Varianten, vom Schnauzbart bis zum Vollbart. Vollbärte sind allerdings aus der Mode gekommen, man sieht nur selten Männer, die einen Vollbart tragen. Beliebt ist ein Drei-Tage-Bart. Auch wenn die Barthaare ziemlich kurz sind, muss er regelmäßig gepflegt werden, damit er seine Form behält. Dazu gibt es spezielle Rasierapparate, bei denen sich die Klinge so verstellen lässt, dass man immer die gewünschte Bartlänge beibehält. Der Bart muss, damit er gut aussieht, zum Gesicht des Mannes passen.Die Barthaare wachsen ständig, wer einen gut getrimmten Bart haben möchte, muss diesen regelmäßig stutzen. Trägt man einen Vollbart, muss bei der Bartpflege besonderes Augenmerk auf den Übergang zwischen Koteletten und Bart gelegt werden. Koteletten wachsen oft schneller als der übrige Bart. Der Oberlippenbart muss ebenfalls regelmäßig geschnitten werden, damit die Barthaare beim Essen nicht stören und sich keine Essensreste darin verfangen können. Der Bart muss auch regelmäßig gewaschen werden. Dazu reicht es, wenn man ihn mit Haarshampoo einseift und danach gründlich ausspült. Männer mit Vollbart stylen ihren Bart auch gerne, dazu gibt es sogenannte ungarische Bartwixe. Diese wird vor allem bei gezwirbelten Schnurrbärten eingesetzt.Ein Ziegenbärtchen liegt im Trend. Die Barthaare werden nur am Kinn stehen gelassen, das übrige Gesicht wird rasiert. Auch dieser Bart benötigt Pflege, damit er nicht ungepflegt aussieht. Die Kanten müssen klar strukturiert sein, das bedeutet mehr Aufwand bei der täglichen Rasur. Ebenso gehört der Ziegenbart regelmäßig gestutzt. Ist der Kinnbart länger, wird damit gerne experimentiert. Zöpfchen werden geflochten und mit einem farbigen Gummiband fixiert. Jeder Bartträger sollte ein Bartpflegeset haben. Das beinhaltet ein Shampoo, eine Spülung, einen Kamm, Bartwixe und eventuell noch ein Rasiermesser. Mit diesem lassen sich die Konturen besser rasieren, als mit einem Trocken- oder Nassrasierer.