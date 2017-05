Badezubehör - praktisch und bequem

Ein Bad dient nicht nur zur Reinigung des Körpers, sondern es ist auch hervorragend zum Entspannen geeignet. In ein Badezimmer gehören mehr, als nur eine Seifenschale und ein Handtuchhalter. Accessoires, die nicht nur dem Bad ein individuelles Aussehen geben, sind wichtig, sondern auch diverses Zubehör, das ein Bad zu einem Erlebnis macht. Sehr bequem und auch beliebt ist das Badekissen. Durch die Verwendung wird es ermöglicht, entspannt in der Wanne zu liegen, ohne den kalten und harten Wannenrand im Nacken zu spüren. Das Kissen ist aus gummiartigem Material und lässt sich aufblasen. Befestigt wird es mit Saugnäpfen an der Badewanne.Natürlich darf auch eine Rückenbüste im Badezimmer nicht fehlen. Mit der Büste kann man sich selbst den Rücken schrubben. Die Durchblutung wird gefördert, der Kreislauf angeregt. Ebenfalls ist es sinnvoll, sich einen Bimsstein bereitzulegen, wenn man ein Bad nimmt. Mit dem Stein kann Hornhaut schonend entfernt werden. Beliebt sind auch diverse Badezusätze, die in Kapselform in verschiedenen Designs erhältlich sind und ihren wohltuenden Duft abgeben, wenn sie sich im Wasser aufgelöst haben. Ein Massagehandschuh sollte ebenfalls in keinem Badezimmer fehlen. Er ist rau, daher kann man damit perfekt die abgestorbenen Hautschuppen entfernen, ohne ein Peeling verwenden zu müssen.Natürlich gehören auch Handtücher zum Badezubehör. Manche mögen lieber weiche Tücher, daher sollte man beim Waschen Weichspüler verwenden. Wer sich lieber trocken rubbeln möchte, kann darauf verzichten. Es gibt nicht schöneres, als nach dem Bad in einen kuscheligen Bademantel zu schlüpfen. Auch er ist ein Absolutes muss in jedem Badezimmer. Alles, was man während des Badens braucht, sollte in Griffweite sein. Daher empfiehlt es sich, Regale dort zu montieren, wo man während des Badens bequem hinkommt. Kinder brauchen natürlich auch ihren Spaß in der Badewanne. Das Quietscheentchen oder ein Schiff sind ein beliebtes Zubehör für Kinder, damit ihnen das oft lästige Baden zum Vergnügen gemacht wird.