Badezimmer mit Wohlfühl-Ambiente

Harmonische Farben, schnörkellose Formen und der sparsame Umgang mit dekorativen Elementen verschaffen dem Auge Erholung. Gerade im Badezimmer bringt eine schlichte und klare Gestaltung ohne viel Schnick-Schnack eine Reduzierung auf das Wesentliche, die Freiraum zum Relaxen schafft und eine entspannte Wellness- Umgebung hervorbringt.In vielen Bereichen des Lebens bringt eine Beschränkung auf das Wesentliche gleichzeitig eine Verbesserung mit sich. In den eigenen vier Wänden ist das so, und insbesondere im Badezimmer schafft eine ruhige und gepflegte Umgebung den passenden Rahmen für Wohlbefinden und wohltuende Körperpflege. In den meisten Fällen sind hierfür keine umfangreichen Baumassnahmen erforderlich. Oftmals bringen ein neues Farb- und Beleuchtungskonzept, ausgewählte Materialien und wenige Accessoires ein völlig neues Ambiente. In einem Raum, indem die Aufmerksamkeit nicht durch allzu bunt durcheinander gewürfelte Einrichtungsgegenstände, verspielte Details und Deko-Elemente in Anspruch genommen wird, kann man besser entspannen und einfach die Seele baumeln lassen. In einer solchen Umgebung ist pures Wohlbefinden garantiert.Auch, wer keine grundlegende Neugestaltung des Badezimmers vornehmen möchte, kann mit einigen Maßnahmen dazu beitragen, ein Wohlfühl-Ambiente entstehen zu lassen. Dazu gehört eine Einrichtung, die auf das Notwendige reduziert ist und vor allem Ordnung. Diese vermittelt das Gefühl, dass alles erledigt ist. Bei den Farben sollte man die Auswahl auf zwei vorherrschende Farben beschränken. Blau- und Grüntöne bei Handtüchern und Badematten vermitteln den Eindruck kühler Frische, Rot- Orange- und Gelbtöne bringen eine warme Atmosphäre in den Raum. Wenn möglich, sollte man das Licht blendfrei zu den Wänden richten und dimmen. Beim Schminken sollte das Licht freilich heller sein.Wenn man nur die pflegenden Mittel in Reichweite stehen lässt, die man ständig benutzt, bleibt die Ordnung im Bad erhalten. Eine ansprechende Anordnung der Pflegemittel zu einem Ensemble kommt einer Einladung gleich, sich Zeit für die Körperpflege zu nehmen. Bei der Körper- und Hautpflege ist ein "weniger ist mehr" übrigens auch nicht verkehrt. Das bedeutet, ganz bewusst Mittel zu verwenden, die auf bestimmte Inhaltsstoffe wie synthetische Farb- und Konservierungsstoffe verzichten.