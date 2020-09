Badetabletten - ich geh in die Wanne

Badetabletten sind Badezusätze in Tablettenform, sie gehören zu jedem Wellnessprogramm, das man zu Hause durchführt. Damit man auch entspannen kann, gibt es die Badetabletten in unterschiedlichen Duftnoten. Je nachdem, ob man angeregt oder entspannen möchte, wählt man den passenden Duft aus. Um zu entspannen, wählt man Melisse, möchte man sich erfrischen, sind die Düfte Rosmarin, Wacholder oder Tanne zu empfehlen. Gerüche beeinflussen unser Leben, sie können als angenehm empfunden werden und Erinnerungen wecken. Das wiederum beeinflusst die Seele, denn wenn man etwas riecht, mit dem man schöne Erlebnisse verbindet, äußert sich das in einem Glücksgefühl.Ein Bad, dem eine duftende Badetablette hinzugefügt wird, ist eine Wohltat für Körper und Seele. In Drogeriemärkten ist die Auswahl an Badezusätzen groß. Düfte, wie Vanille, Rose oder Kokos sind sehr beliebt. Möchte man die Badetabletten für ein Heilbad nutzen, sollte man sich in der Apotheke nach geeigneten Badezusätzen erkundigen. Leidet man unter Schmerzen und Verspannungen, sind Badetabletten mit Schachtelhalmextrakt zu empfehlen. Gegen unreine Haut hilft Heilerde, die ebenfalls in den Tabletten zu finden ist. In den Wintermonaten nimmt man eine Badetablette als Erkältungsbad. Eukalyptus, Rosmarin oder Fichtennadeln helfen bei lästigen Erkältungen.Die Badetabletten kann man täglich verwenden, allerdings trocknet ein tägliches Vollbad die Haut aus. Daher sollte man die Badetabletten nur zu besonderen Anlässen benutzen. Nach einem stressigen Tag braucht man Entspannung. Daher ist das der richtige Tag, um sich ein Vollbad mit einem beruhigenden und entspannenden Zusatz zu gönnen. In den Tabletten sind Salze enthalten, diese tun der Haut besonders gut. Es wird nicht so viel Salz entzogen, auch nach einem längeren Bad ist die Haut noch nicht faltig. Die meisten Badetabletten prickeln beim Auflösen. Ein leichter Massageeffekt tritt ein. Man hat beinahe das Gefühl, sich in einem Whirlpool zu befinden. Badetabletten sind ideal, um der Gesundheit Gutes zu tun oder einfach zu entspannen.