AYURVEDA

Ayurveda ist mehr als nur Wellness

Seit einigen Jahren wird der Wellness ein immer höheres Augenmerk zugestanden. Dabei umfasst der Begriff Wellness vielerlei Methoden, Maßnahmen oder Behandlungen, denen allen das Ziel zugrunde liegt, sich besser und gesünder zu fühlen. Ayurveda, die uralte indische Heilkunde, bislang noch etwas stiefmütterlich im westlichen Raum behandelt, erweist sich zunehmend auf dem aufstrebenden Ast und wird immer häufiger einer wohltuenden Beachtung unterzogen. Zu Recht, denn in dem alten Wissen um Wohlbefinden und Gesundheit, verbirgt sich eine Vielfalt an Möglichkeiten, um der Übersetzung von Wellness "Fühl dich gut" gerecht werden zu können.Während im westlichen, insbesondere im europäischen Raum, Ayurveda überwiegend als eine Lehre innerhalb des Oberbegriffs Wellness betrachtet wird, erweist sich die alternative Heilkunde in ihrem Ursprung als medizinische Lehre. In Indien, zum Beispiel, dürfen nur universitär ausgebildete Ärzte die Methoden von Ayurveda in ihrem volksmedizinischen Sinne anwenden. Der Grund: Neben verschiedenen Öl- oder Wassergüssen und Massagen, gehören zur traditionellen indischen Volksmedizin ausleitende Verfahren, die Phytotherapie, das Ernährungsverhalten oder auch Veränderungen des Lebensstils, sowie Yoga (bzw. Bewegung an sich) und Meditation zu den praktizierten heil unterstützenden und präventiven Methoden.Basierend auf den drei Bioenergien vata, pitta und kapha, wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. So verwundert es denn auch kaum, dass anhand dieser Grundsätzlichkeit jede einzelne Komponente innerhalb von Ayurveda abgestimmt ist und folglich diese auch in einander greifen. Hier lässt sich auch schon ein deutlicher Unterschied gegenüber der konventionellen Behandlungsmethoden erkennen, die nur selten den erkrankten oder mit verschiedenen Beschwerden behafteten Patienten als Ganzheit behandeln. Noch erweist sich die indische Heilkunst Ayurveda in unserer Hemisphäre als noch nicht gänzlich in der Prävention oder Behandlung integriert, jedoch erhält diese alte Volksmedizin inzwischen selbst in wissenschaftlichen Kreisen eine höhere Aufmerksamkeit. Eine Tatsache, die nicht zuletzt deshalb bei westlichen Ärzten und Wissenschaftler auf einen fruchtbaren Boden fällt, da immer häufiger sehr positive Erfolge mit Ayurveda erzielt und dokumentiert werden kann.