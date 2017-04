HAUTPROBLEME

Augenringe - Tipps zum Vorbeugen und Kaschieren

Dunkle Augenringe lassen jedes Gesicht müde und langweilig aussehen. Hervorgerufen werden die Schatten unter den Augen durch mit zu wenig Sauerstoff versorgte Blutgefäße, die durch die dünne Haut unter der Augenpartie besonders deutlich hervortreten. Menschen, die Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen haben, sollten sich am Tage viel an der frischen Luft bewegen und Sport treiben, damit die Schlafstörungen gelindert werden.Um den Gehalt des Sauerstoffes im Blut sicherzustellen ist es ratsam, bei offenem Fenster zu schlafen. Die Mikrozirkulation, also die Durchblutung der feinen Gefäße lässt sich durch eine Massage mit sanftem Druck anregen, um so den Stau des Blutes und der Gewebsflüssigkeit zu verringern. Auch mit Kosmetik kann man Augenringe verhindern, indem durch spezielle Cremes die Durchblutung angeregt werden kann. Inhaltsstoffe, die die Durchblutung positiv beeinflussen, sind Rosskastanie oder Mangan und Koffein, wie sie in speziellen Cremes gegen Augenringe verarbeitet sind. Pflanzenextrakte wie Grapefruit, Maulbeere und Algen sollen die Ringe unter den Augen aufhellen. Besonders praktisch für unterwegs sind die stimulierenden Mini-Roll-ons mit Frische-Effekt, die ohne großen Aufwand aufgetragen werden können und angenehm kühlen.Auch Kühlung ohne Kosmetik verschafft bei Augenringen Linderung. Dazu legt man sich eisgekühlte Kompressen oder Augenmasken, wie sie in Drogerien erhältlich sind, direkt aus dem Eisfach auf das Gesicht.Sind die Schatten unter den Augen erst einmal da, so lassen sie sich mit einigen Tricks gut kaschieren. Dafür werden Concealer unter den Augen aufgetragen, die eine Nuance heller als der Teint gewählt werden sollten. Eingearbeitete Perlglanz-Pigmente werfen das Licht zurück und hellen die Schatten so optisch auf. Zur Vermeidung der Hervorhebung von Fältchen durch solche Produkte sollte vorher eine Feuchtigkeit spendende Augencreme aufgetragen werden, dies trägt auch dazu bei, dass das Produkt besser gleitet. Die aufhellenden Produkte sollten ganz dünn mit einem Pinsel von innen nach außen aufgetragen oder mit dem Ringfinger eingetupft werden. Ratsam ist es, die Übergänge verwischen, damit sie nicht zu sehen sind und der Teint somit ebenmäßig wird.Wer diese Tipps beherzigt, sollte keinerlei Probleme mit Ringen unter den Augen haben.Quelle: Miomedi