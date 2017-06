Augenfalten - die ersten Altersfalten

Wenn jemand eine Faltenhitliste von akzeptabel bis zu sofortige Faltenunterspritzung aufstellen würde, dann würden Augenfältchen ganz weit oben darauf stehen. Aber immerhin sind Krähenfüße noch recht charmant im Gegensatz zu Zornesfalten, die fiesen Furchen zwischen den Augen, oder tiefen Lachfalten, die auch alles andere als sexy sind.Also die Augenpartie ist immer ein Thema, das heißt Augenfältchen und Augencremes sind auch in der Pflegeroutine essentiell. Vor allen anderen Anzeichen neigen unsere Augen dazu als erstes zu altern, das lässt uns dann auch insgesamt sehr matt und müde wirken, auch wenn wir es gar nicht sind. Vielleicht liegt es, daran dass die meisten von uns auch auf Krähenfüsse ein bisschen fixiert sind.Dass wir Augenfältchen bekommen, liegt in der Natur der Sache. Fältchen werden durch Hautbewegungen verursacht, wie wir bei unserer Mimik automatisch immer wieder wiederholen. Wenn wir jung sind und unsere Haut mit Kollagen und Elastin prallgefüllt ist, dann glättet sich diese Hautspannung sofort wieder, wenn aber im Alter deren Produktion nachlässt, dann kann die Haut die Mimik nicht mehr ausgleichen sondern bildet Falten, die leider nicht mehr weggehen. Unsere Augen sind dummerweise prädestiniert dafür denn, egal ob du lächelst, stirnrunzelnd in die Sonne blickst oder maulaffenfeil die Augen aufreißt, die zarte Haut um die Augen wird strapaziert und legt sich in Falten. Dann kommt noch dazu, dass die Haut rund um die Augen noch ganz besonders dünn ist, es fehlen die Unterhaut und festes Bindegewebe.Wie kann ich die Augenfalten verhindern?Auf verschiedene Art und Weise: Erstens immer auf Sonnenschutz achten. Jede Art von in der Sonne blinzeln fördert Krähenfüsse, also trage immer eine Sonnenbrille oder eine Schirmmütze, wenn du in die Sonne gehst. Der tägliche UV Sonnenschutzfaktor zu jeder Jahreszeit ist ebenfalls zwingend notwendig. Dabei musst du darauf achten, dass die Hautpflege immer die Augenpartie mit einschließt. Es ist einerlei, ob du deine gängige Hautcreme benutzt oder eine spezielle Augencreme, wichtig ist nur, dass sie Augenpartie täglich mit gepflegt wird.Zusätze wie eine vernetzte Hyaluronsäure nähren die Haut. Hyaluronsäure ist generell ein ausgezeichneter Hydrator. Peptide, die die Kollagen-Produktion alternden Hautzellen anregen sind auch ideale Anti Aging Zusätze für eine gute Pflege der Augenpartie.Tägliche leichte Massagen unterstützen dein Pflegeprogramm, entspanne dabei die überaktiven Muskeln, indem du mit dem Ringfinger rund um den Orbitalknochen klopfst. Das regt die Blutzirkulation und wirkt wie eine leichte Lymphdrainage. Alternativ gibt es auch gute Übungen zur Gesichtsgymnastik speziell für die Augenpartie, hierzu findest du eine erste Anregung im nachfolgenden Link