Augen-Make-up - gekonnt akzentuieren

Strahlende Augen werden durch das richtige Augen-Make-up besonders gut hervorgehoben. Dazu benötigt man verschiedene Produkte, auf jeden Fall wichtig ist die Wimperntusche. Durch sie bekommen die Wimpern nicht nur eine intensive Farbe, sie sehen auch länger aus. Das kommt daher, dass die oft helleren Spitzen der Wimpern gefärbt werden. Es kommt darauf an, wie intensiv das Augen-Make-up sein soll, dahin gehend verwendet man weitere Produkte wie Kajalstift, Lidschatten oder Eyeliner. Die Wimperntusche wird so aufgetragen, dass jedes einzelne Wimpernhärchen erwischt wird. Oftmals ist es notwendig in mehreren Durchgängen zu tuschen.Nach dem Auftragen der Wimperntusche kann man das Auge mit dem Kajalstift umrunden, um ihnen einen besonderen Ausdruck zu verschaffen. Beim Auftragen beginnt man direkt über dem Wimpernkranz am oberen Augenlid. Der Kajalstift sollte zur Farbe der Wimperntusche passen, damit es ein einheitliches Bild gibt. Danach wird der Lidschatten aufgetragen. Frauen, deren Augen relativ klein sind, sollten dabei helle Farben verwenden, da diese das Auge optisch größer erscheinen lassen. Brillenträgerinnen brauchen auf das Augen-Make-up auch nicht verzichten, jedoch sollte man einige Dinge beachten. Eine Brille, die bei Weitsichtigkeit getragen werden muss, vergrößert das Auge. Daher sollten Frauen eher auf dunkles Augen-Make-up zurückgreifen.Brillen bei Kurzsichtigkeit verkleinern das Auge, helle Farben beim Make-up sind daher Pflicht, um gut auszusehen. Da die Wimpern Kontakt mit den Brillengläsern bekommen könnten, muss ein gutes Mascara verwendet werden, damit er sich nicht abstößt und unschöne Brösel unter dem Auge hinterlässt. Ideal ist es daher, sich die Wimpern vom Fachmann permanent färben zu lassen. Natürlich muss das Augen-Make-up auch zum Typ und zu der Kleidung passen. Einen Anhaltspunkt bietet die Augenfarbe. Das Make-up sollte die Komplementärfarbe haben. Bei blauen Augen bieten sich Brauntöne an. Grüne Augen werden strahlen, wenn man violetten Lidschatten verwendet. Braune Augen werden mit Blautönen hervorgehoben. Tagsüber sollte das Augen-Make-up dezent sein, bei Abendveranstaltungen kann man ruhig etwas mehr Make-up auftragen.