KOSMETIKRICHTLINIEN

Auch Kosmetik hat ein Verfallsdatum

Ein weitverbreitetes Phänomen bei Frauen ist der überquellende Kosmetikschrank im Badezimmer, der jedem Kosmetiksalon locker Konkurrenz machen könnte. Da tummeln sich unzählige Töpfchen und Tiegelchen neben zahlreichen Tuben und Fläschchen. Und dabei verwenden Frauen fast immer nur einige wenige Produkte für die Pflege und das Make-up. Trotzdem trennen sich nur wenige Frauen regelmäßig von Produkten, die sie eigentlich gar nicht mehr benutzen. Doch genau das sollten Frauen regelmäßig tun, denn auch Kosmetikprodukte haben ein Verfallsdatum.Verfallsdatum beachtenIn der Regel sind kosmetische Produkte etwa zwei bis drei Jahre haltbar. Das gilt jedoch nicht für alle Kosmetikprodukte. Gerade Frauen, die vor allem auf Naturprodukte oder Produkte ohne Zusatz von Konservierungsstoffen achten, sollten stets das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung beachten. Aber auch alle anderen kosmetischen Produkte sollten nicht zu lange aufbewahrt werden. Immerhin können die Fette in den Produkten ranzig werden und so für Hautirritationen sorgen. Und der oftmals hohe Wasseranteil in den verschiedenen Produkten ist ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze.Richtiger Umgang mit KosmetikGrundsätzlich sollte Kosmetika immer kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahrt werden. Für eine längere Lagerung im Badezimmer, wo es häufig warm und feucht ist, sind kosmetische Produkte eigentlich nicht geeignet. Wer seine Kosmetika dennoch im Badezimmer aufbewahrt, der sollte darauf achten, dass die Töpfchen und Tiegelchen jeweils nur kurz, zur Entnahme des Inhalts, geöffnet werden. Denn je mehr Luftfeuchtigkeit in die Produkte gelangt, desto geringer ist die Haltbarkeit. Dementsprechend kann es auch sein, und das vor allem bei Sonnenprodukten (zum Beispiel Selbstbräuner oder Sonnencreme) die besonders empfindlich auf Licht und Sauerstoff reagieren, dass sie schon vor dem Ablauf des Verfallsdatums verdorben sind.Die Entnahme von Cremes aus einem Tiegelchen sollte stets mit einem sauberen Spatel erfolgen. Über die Finger können nämlich Keime in die Creme gelangen, die diese verderben lassen. Am sinnvollsten, weil am hygienischsten, sind jedoch Creme-Spender.