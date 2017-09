Attraktives Erscheinungsbild - Mann tut was

Gepflegte Männer sind Gewinner - privat und beruflichEin Vorstandschef mit Pickeln und schmuddeligem Dreitagebart? Ein Mann mit schiefen, gelben Zähnen an der Seite einer attraktiven Powerfrau? Zugegeben, theoretisch ist alles möglich. Im richtigen Leben aber haben Männer weitaus größere Chancen auf beruflichen und privaten Erfolg, wenn sie auf ihr Erscheinungsbild achten und sich pflegen. Aber meine Herren, allein mit regelmäßigem Zähneputzen und Duschen ist es inzwischen längst nicht mehr getan. Es gehört heute einiges mehr dazu, um äußerlich attraktiv und von Kopf bis Fuß gepflegt zu wirken. Zudem machen die Entwicklung in der ästhetischen Medizin und ihr Einfluss auf das Schönheitsideal in den westlichen Gesellschaften auch vor Männern nicht mehr Halt.Trotz definitiv gestiegener Anforderungen an ein gepflegtes Äußeres brauchen Männer aber nicht in Panik zu verfallen. Polierte Fingernägel, getuschte Wimpern und ein Hauch Gloss auf aufgespritzten Lippen sind heutzutage zwar für das männliche Geschlecht kein Tabu mehr, aber dennoch die absolute Ausnahme. Solche Pflegeansprüche sind (noch?) für Bühnenshows, Fernsehauftritte und Kostümpartys vorbehalten. Im Alltag dagegen sind sie kein Thema und das wird ganz sicher auf absehbare Zeit auch so bleiben.Männer dürfen, sollen also Männer bleiben - und haben es damit nicht immer leicht. Stichwort Haare. Dass das Haupthaar nicht fettig, strähnig oder gar schuppig sein sollte, versteht sich von selbst. Auch der gegenwärtig so trendige Backenbart ist nur dann wirklich ansehnlich, wenn er sich sorgfältig gestutzt präsentiert; das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Bärte. An der Körperbehaarung allerdings scheiden sich die Geister. Rasur oder Laserbehandlung für das Achselhaar, Haare auf dem Rücken und der Brust oder sogar im Intimbereich? Manche mögen?s andere nicht. Wer sich unsicher ist, testet mit einer Rasur die eigene Reaktion und die der Umwelt. Da bei einer Behandlung mit dem Laser die permanente Haarentfernung das Ziel ist, sollte sie wohl überlegt sein.Die Zähne sind heute ein riesiges Thema, wenn es um das attraktive Aussehen geht - für die Gesundheit waren sie es sowieso schon immer. Vielleicht wäre es also eine gute Idee, mit dem Zahnarzt über eine regelmäßige Zahnsteinentfernung und eventuell über Möglichkeiten zur Aufhellung der Zähne zu sprechen. Do-it-yourself-Produkte dagegen bitte eher mit Vorsicht genießen.Zugegeben, Denkerfalten auf einer Männerstirn haben nicht den schlechtesten Ruf. Doch diese Betrachtungsweise wandelt sich, stattdessen setzt man heute auf Dynamik und Sportlichkeit. Insgesamt sollte auch Männerhaut deshalb so frisch, so straff und eben auch so faltenfrei sein, wie es nur irgend möglich ist. Ein tägliches Pflegeritual mit Cremes, die auf den Hauttyp abgestimmt sind, ist dafür Grundvoraussetzung.