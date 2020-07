MALEN

Aquarellmalerei - Sommer, Sonne, Farbenmeer

Geben Sie Ihrer Kreativität neuen Raum. Suchen Sie eine Freizeitbeschäftigung, die inspiriert und neue Freude weckt? Lieben Sie Aquarelle? Greifen Sie auch hin und wieder zu Pinsel und Farben? Nein? Dann nutzen Sie doch die Sommerzeit, um eine neue Freizeitbeschäftigung auszuprobieren, die vielleicht sogar zu Ihrem Hobby wird. Zarte Farbverläufe sind ganz typisch für die klassische Aquarellmalerei, mit der Sie auf Ihre Weise die Natur nachempfinden können. Und so ganz nebenbei fördern Sie Ihre künstlerische Ader, die übrigens in jedem Menschen schlummert.Durch den Umgang mit Pinsel und Farben verändert der Mensch seine Wahrnehmung; er wird sensibler und bekommt einen Blick für Details. Ein Glas, eine Blüte, ein ausgedienter Schuh, ja selbst ein altes Gemäuer wird für den Maler zum Kunstgegenstand. Die Ideen sprudeln und drängen nach kreativer Verwirklichung. Beginnen Sie einfach! Beginnen Sie mit der richtigen Ausstattung und einem einfachen Motiv. Fachgeschäfte beraten Sie gern. Lassen Sie besonders bei der Auswahl des Papiers Sorgfalt walten. Aquarellpapier sollte mindestens eine Stärke von 300 g/qm aufweisen; je stärker das Papier, desto weniger wellt es sich. Aquarellpapier ist besonders faserreich, damit es Wasserfarben gut aufnehmen kann. Das teuerste Aquarellpapier besteht vollständig aus Baumwollfasern.Die Aquarellmalerei ist eine Kunst, die auch erlernt werden will. Allein mit Pinseln, Wasserfarben und Aquarellpapier ist es nicht getan. Denn je tiefer Sie sich in die Materie des Aquarellmalens einarbeiten, desto komplexer wird sie. Damit Ihnen der Anfang nicht zu schwer wird und Sie zu guter Letzt die Pinsel ins Korn werfen, anstatt selbige zu malen, kann sich die Teilnahme an Workshops und Seminaren für Aquarellmalerei lohnen. Der Austausch mit Gleichgesinnten spornt ungemein an. Und die Begegnung mit Künstlern, die ihren Platz in der Kunstgeschichte haben, kann Anregungen über viele Jahre hinweg bieten.Iris Waterlillie