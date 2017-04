Apfelbad - Luxus ohne Chemie

Äpfel enthalten Ballaststoffe und Vitamine, daher sollte man täglich einen Apel essen. Doch auch im Wellnessbereich findet der Apfel Anwendung, nämlich in Form eines Apfelbades. Im Apfel sind auch Pektine, die reinigend und schützend auf die Haut wirken. Durch die Apfelsäure bekommt die Haut ein jugendliches Aussehen und wird geschmeidig. Dehnungsstreifen, wie sie bei einer Schwangerschaft oder durch Gewichtszunahme entstehen, werden reduziert, die Haut erholt sich. Die Vitamine A, B, C und E tun ihr Übriges dazu. Durch ein Apfelbad werden Wohlbefinden und Gesundheit gefördert.Das Apfelbad ist nicht nur ein einfaches Bad, sondern es ist ein Ritual, das praktiziert wird. Der Kunde bekommt zur Einstimmung einen Cocktail aus Äpfeln und Kräutern serviert. Durch eine Apfeldusche wird der Körper auf die Behandlung vorbereitet. Es erfolgt das Auftragen einer Apfelcreme, danach legt man sich unter ein Tuch. Dieses wurde vorher mit Apfelessig getränkt. Jetzt wird etwa eine halbe Stunde ausgeruht. Danach wird der Kunde im Bereich des Nackens und der Schulter massiert. Das Massageöl besteht aus einer Mischung aus Minze und Apfel. Die Äpfel, die für das Apfelbad verwendet werden, stammen aus biologischem Anbau und sind frei von Schadstoffen.Die Pektine, die im Apfel enthalten sind, werden beim Bad freigesetzt. Diese wirken wie ein sanftes Peeling. Ein Apfelbad ist für alle Personen zu empfehlen, da es sanft ist, ist es auch für empfindliche Haut geeignet. Der Duft der Äpfel sorgt für die notwendige Entspannung. Der Gast fühlt sich, als würde er unter einem duftenden Apfelbaum liegen. Hauptsächlich findet man Wellnesshotels, die das Apfelbad anbieten in Südtirol und im nördlichen Italien. Auch in Deutschland etabliert sich schon diese besondere Art der Wellnessanwendung. Immer mehr Hotels bieten den Gästen Apfelbäder an. Wer sich zu Hause das Vergnügen eines Apfelbades gönnen möchte, kann dies tun, da man Produkte mit den Inhaltsstoffen des Apfels zu kaufen bekommt. Beim Kauf muss man darauf achten, dass es sich um ein natürliches Mittel, ohne Zusatzstoffe handelt.