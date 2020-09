Anti Aging Serum - Wirkstoff Komplexe

Jede Frau möchte den optischen Alterungsprozess der Haut aufhalten. Das geht ganz gut mit einem Anti Aging Serum. Bereits ab dem 20. Lebensjahr setzt die Hautalterung ein. Anti Aging Produkte beinhalten Stoffe, die die Faltenbildung einschränken und somit das Gesicht jünger aussehen lassen. Ganz kann man den Alterungsprozess nicht aufhalten, jedoch mit einem guten Anti Aging Serum sieht man um einige Jahre jünger aus. Wirkstoffe, die enthalten sind, sind Hyaluronsäure, die Vitamine A und E, Harnstoff und auch das Coenzym Q10. Das Anti Aging Serum hat eine höhere Wirkungskraft als vergleichbare Cremes.Das Serum ist in Ampullen oder Kapseln verpackt. Dadurch werden die Wirkstoffe nicht angegriffen, Vitamin E verliert die Wirkung, wenn es mit Sauerstoff in Berührung kommt. Es oxidiert und kann so nicht mehr wirken. Möchte man sich ein Anti Aging Serum kaufen, muss auf die Inhaltsstoffe geachtet werden. Ein gutes Serum enthält Vitamin C, dieses sorgt dafür, dass die Collagenproduktion angeregt wird. Collagen sorgt für eine straffe und flexible Haut. Das Vitamin bindet auch freie Radikale, die für eine frühzeitige Hautalterung verantwortlich sind. Alpha Hydroxy Fruchtsäure ist unter dem Kürzel AHA auf der Liste der Inhaltsstoffe zu finden. Die Fruchtsäure löst abgestorbene Hautzellen und sorgt für eine schnellere Zellerneuerung.Auf keinen Fall darf der Anti Elastase Komplex in einem Anti Aging Serum fehlen. Elastase verhindert, dass Elastin, das für die Elastizität der Haut erforderlich ist, abgebaut wird. Das Serum kann im Gesicht, am Hals und am Dekolleté aufgetragen werden. Es reicht, wenn man das Anti Aging Serum einmal in der Woche anwendet. Bevor es aufgetragen wird, muss die Haut gut gereinigt werden. Es empfiehlt sich, vorher ein Peeling anzuwenden, da dieses die Hautschüppchen entfernt und die Poren öffnet. Das Anti Aging Serum kann danach besser in die Haut eindringen. Das Serum selbst wird gleichmäßig auf der Haut verteilt und mit den Fingern sanft eingeklopft.