Anti-Aging reduziert auf Optik

Es ist kein Geheimnis, dass auch die Baby Boomer Generation älter wird. Als die wichtigste wirtschaftlich leistungsfähigste Zielgruppe, diktieren sie derzeit die Aufmerksamkeit der Forscher, Hersteller und Vermarkter. Da diese große Konsumentengruppe geradewegs das Alter fokussiert, konzentrieren sich immer mehr Branchen auf den Verkauf von Anti-Aging-Produkten. Der US-Markt für Anti-Aging-Produkte ist bereits jährlich über 80 Milliarden Dollar wert. In diesem Spektrum findet sich auch eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, von Medikamenten zu Fitnessplänen, von Vitaminen bis hin zur Chirurgie.Ein kurzer Blick auf einige der Anti-Aging- Marketingversprechen zeigt, dass die meisten dieser Anti-Aging-Errungenschaften entworfen wurden, um die Menschen jünger aussehen zu lassen und nicht dass sie länger und gesünder leben werden. Besonders im Aufschwung ist der Trend zur kosmetischen Chirurgie für die sogenannten best ager. Ein anderer ist der Verkauf von Diät - und Fitnessplänen sowie Hormonen zur Wiederherstellung der Jugend. Botox ist in aller Munde und somit ist Botox auch im gängigen Vokabular der breiten Öffentlichkeit angekommen.Im Zuge des gigantischen Booms und um die wachsende Nachfrage nach neuen Produkten zu befriedigen, sind leider auch eine Reihe ungesunder Trends über den Teich geschwappt. Viele Nahrungsergänzungen sind umstritten. Manche chirurgische Verfahren bergen zusätzliche Risiken für die Anwender. Mit einer derartigen Betonung auf die Umkehrung der körperlich offensichtlichen Auswirkungen des Alterns, kann die echte körperliche Gesundheit glatt ins Hintertreffen gelangen.Vergleichbar mit einem Haus, bei dem lediglich die Fassade renoviert wurde, statt einer Kernsanierung von innen heraus.Das Selbstbild ist ein wichtiger Teil davon, wie wir mit der Welt interagieren und zwar in allen Stadien des Lebens aber ganz besonders auch während des Älterwerdens. Für uns alle gilt, dass wir uns mit dem Altern auch den anderen Teilen des Geistes und des Körpers aktiv hinwenden sollten. Gesundes Altern ist ein ganzheitliches Erlebnis: Eine Betonung nur auf die äußeren physischen Effekte des Alterns ignoriert die emotionalen, geistigen und inneren Aspekte der allgemeinen Gesundheit. Jeder muss das im ganzheitlichen Sinne im Auge behalten!