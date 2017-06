BUSENPFLEGE

Allerbeste Pflegetipps für den Traumbusen

Immer wieder sehen wir Bilder von unseren Promi-Damen und man könnte glatt neidisch werden. Die Bilder spiegeln immer wieder traumhafte Dekolletés wieder. Dem Leser bleibt da immer nur eine Frage, wie machen die das nur?Dabei ist der Weg zum Traumbusen und Dekolletés relativ einfach.Hier heißt es pflegen, pflegen und nochmals pflegen. Denn gerade die Beschaffenheit der Haut im Bereich des Busens ist sehr empfindlich und dünn. Wird sie nicht ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, neigt sie schnell zur Faltenbildung. Ebenso unterliegt der Busen den ständigen monatlichen Schwankungen des Hormonspiegels. Dieses beansprucht die zarte Haut ebenfalls sehr.Eine perfekt abgestimmte Reinigung der Haut, bestimmte Massagen und spezielle Pflegeprodukte helfen einem jedoch zu einem rundum schönen Dekolleté.Zu Beginn der Pflege sollte die Haut an Busen und Dekolletés sorgfältig und sanft gereinigt werden. So können Pickelchen und kleinere Hautschüppchen sanft und effektiv entfernt werden. Zusätzlich zur täglichen Reinigung sollte der Busen und das Dekolleté einmal in der Woche durch ein Peeling gereinigt werden. Das Peeling unterstützt die Zellaktivität und lässt die Haut wieder strahlen.Damit sich die Schwerkraft nicht auf den Busen auswirken kann, benötigt dieser sehr viel Pflege. Aus diesem Grunde sollte der Busen morgens und abends mit einer reichhaltigen Creme versorgt werden. Besser noch als eine Creme sind sogenannte Lifting-Gels. Sie haben zusätzlich neben den pflegenden Wirkstoffen auch noch einen straffenden Effekt. Das Eincremen erfolgt immer vom Busen Richtung Hals. Wichtig sind auch Pflegeprodukte, die eine Zellerneuerung ankurbeln. So wird verhindert, dass die Haut den Busen nicht mehr aufrecht hält.Besonders in der Schwangerschaft sollten Frauen auf eine perfekte Pflege von Busen und Dekolletés wert legen. In der Schwangerschaft verändert sich der gesamte Körper der werdenden Mutter, auch der Busen. Um hässliche Schwangerschaftsstreifen zu verhindern, sollten hier bei der täglichen Pflege unbedingt Cremes verwendet werden, deren Inhaltsstoffe das empfindliche Bindegewebe stützen und Dehnungsstreifen vorbeugen.