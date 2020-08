TANNING

Airbrush Tanning - gleichmäßige Bräune aus der Pistole

Der Sommer ist da und die Diskussion um die schädlichen UV-Strahlen ist wieder da. Wie viel Schaden fügt man seinem Körper zu, wenn man ein Sonnenbad nimmt. Sicher ist, dass man lange Aufenthalte in der heißen Sonne vermeiden sollte. Bewiesen ist ebenfalls, wer seinen Körper ungeschützt der Sonne aussetzt, hat ein deutlich höheres Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Doch was tun, wenn man einen gebräunten Körper haben möchte. Die Sonnenbank ist ja, wie man mittlerweile weiß, auch keine echte Alternative.Im Hinblick auf die Körperbräunung wird derzeit ein Trend immer beliebter. Hierbei kommen auch garantiert keine UV-Strahlen zum Einsatz. Es liefert eine nahtlose bräune, ganz ohne UV-Strahlung. Das Geheimnis lautet Airbrush Tanning. Derzeit wird es, auch in Deutschland verstärkt angeboten. Hierfür wird mittels einer Airbrush-Spray-Pistole die Bräune auf die Haut aufgetragen. Vorzustellen ist dies wie bei einem Autolack, wenn Autos mittels einer Spraypistole ihren Autolack aufgetragen bekommen. Zugegeben mag dieser Vergleich für viele etwas komisch klingen, jedoch ist diese Art der Bräune nicht mit den schädlichen UV-Strahlen verbunden.Dass Airbrush Tanning pflegt beim Aufsprühen die Haut durch die in der Bräunung enthaltenen Inhaltsstoffe. Gleichzeitig wird die Haut sanft getönt. Die Vitamine A, E und C sind ebenfalls enthalten und unterstützen die Haut. Airbrush Tanning ist für alle Hauttypen geeignet und kann auch von helleren Hauttypen unbedenklich angewendet werden.Die entsprechenden Behandlungen für das Airbrush Tanning werden bereits durch viele Wellnesseinrichtungen angeboten. Jedoch auch Sonnenstudios haben das Airbrush Tanning für sich entdeckt und bieten es bereits an. Unbedingt sollte das Airbrush Tanning von geschultem Fachpersonal aufgetragen werden. Nur so kann eine gleichmäßige Bräune auf dem Körper erzielt werden. Eine Airbrush Tanning Anwendung verspricht eine nahtlose Bräune von circa fünf Sonnenbankbesuchen. Wer etwas Übung im Sprayen hat, kann sich im Handel informieren. Hier sind derzeit auch die speziellen Spraypistolen für den Hausgebrauch erhältlich. Doch ist es ratsam, die Bräune aus der Spraypistole immer zu zweit aufzutragen.