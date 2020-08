After Sun Lotion nach jedem Sonnenbad

Nach einem Sonnenbad ist die Haut besonders strapaziert und ausgetrocknet. Sie braucht eine besondere Pflege. Eine After Sun Lotion ist ein Pflegeprodukt, das speziell für die Hautpflege nach dem Sonnenbad geeignet ist. Die Lotion beruhigt die Haut, schützt sie und pflegt sie zugleich. Inhaltsstoffe einer After Sun Lotion sind hauptsächlich Fett und Wasser. Produkte mit einem höheren Fettanteil sind zu bevorzugen. Das Wasser kühlt die Haut, das Fett in der Lotion gibt ihr die verlorene Feuchtigkeit zurück. Nach dem Auftragen bildet sich ein Schutzfilm, der die Feuchtigkeit in der Haut einschließt.Bei Personen, die leicht allergisch reagieren, kann eine Lotion zur Unverträglichkeit führen, da sie Konservierungsstoffe enthält. Beim Kauf solle daher darauf geachtet werden, dass diese Stoffe in der After Sun Lotion nicht enthalten sind. Hautschädigungen, die durch ein zu langes Sonnenbad entstanden sind, kann eine After Sun Lotion nicht rückgängig machen. Relativ neu auf dem Markt sind Lotionen, die unter der Dusche verwendet werden können. Erst reinigt man die Haut, danach cremt man sich mit der Lotion ein, die nach einer kurzen Einwirkzeit wieder abgespült wird. Die pflegenden Inhaltsstoffe dringen in die Haut ein. Sofort nach dem Abtrocknen kann man sich anziehen, da die Lotion nicht mehr einziehen muss.Angewendet wird die After Sun Lotion nach jedem Sonnenbad, da die Haut durch den Sonneneinfluss strapaziert wurde. Um die Lotion aufzutragen, gibt man die benötigte Menge in die Handfläche und verteilt sie gleichmäßig auf die Körperteile, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren. Besondere Pflege brauchen die Schultern und die Beine. Wie oft und wie lange man die Lotion anwendet, ist unterschiedlich. Grundsätzlich sollte man sie verwenden, solange die Haut noch gerötet ist oder spannt. Die Lotion sollte nicht zu lange aufbewahrt werden, da sie leicht verdirbt. Es wird empfohlen, dass man sich jeden Sommer eine neue Flasche Lotion besorgt.