Älterwerden - schön die Figur halten

Niemand erwartet von einer Frau in reiferen Jahren, dass sie die Figur einer Fünfzehnjährigen hat - sie selber sollte das übrigens auch nicht tun! Das heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass nun alle Fettröllchen und Speckfältchen fröhlich toleriert werden sollten. Zwei, drei Kilo über dem empfohlenen Normalgewicht sind sicher kein Problem. Deutliches Übergewicht aber sollte schon aus gesundheitlichen Gründen abgebaut werden, von der Optik einmal ganz abgesehen. Möglichkeiten, effektiv und dennoch schonend für den Körper abzunehmen, gibt es einige. Die Hauptvoraussetzung sind Geduld und der Wille, wirklich etwas verändern zu wollen. Dann steht einer Ernährungsumstellung und einer "Verschlankung" der Lebensgewohnheiten nichts mehr im Weg. Wer ohne jede Vorbereitung sofort loslegen möchte, der verkleinert zunächst einmal die Portionen, die er pro Mahlzeit zu sich nimmt. Zudem bitte gezielt mehr Bewegung in den Alltag integrieren.Unabhängig vom Gewicht "lebt" eine Figur natürlich auch von ihren Proportionen und von der Festigkeit des Gewebes. Beide Faktoren lassen sich selbst im höheren Alter gut beeinflussen. Freilich, ohne Fleiß gibt?s auch hier keinen Preis! Körperliche Aktivität und sorgfältige Pflege gehören einfach dazu, wenn sich eine Frau jenseits des 60sten Geburtstages gut in Form fühlen und präsentieren möchte. Statt wilder Aerobicsessions macht es jetzt aber Sinn, lieber nach Joseph Pilates zu trainieren oder sich in einem Yogakurs anzumelden. Beide Varianten machen beweglich und sie stärken und verlängern die Muskeln. So nimmt der Körper langsam, aber sicher wieder Form an. Sanftes Ausdauertraining sollte ebenfalls auf dem Programm stehen, damit gut Fett verbrannt wird. Das lässt sich bestens mit der Pflege sozialer Kontakte verknüpfen. Organisieren Sie zum Beispiel mal ein Wanderwochenende mit Freunden oder eine ausgedehnte Fahrradtour. Wenn Sie lieber allein unterwegs sind, dann führen Sie sich selbst mindestens drei Mal pro Woche zu einem flotten Spaziergang nicht unter 30 Minuten aus.So schön es ist, wenn ein paar überflüssige Pfunde purzeln, so sehr bedeutet das aber auch Stress für die Haut. Sie soll sich ja tunlichst zurückbilden. Dabei hilft ihr eine Portion Extrapflege. Straffende Crèmes, die sorgfältig und regelmäßig in die Haut einmassiert werden, gehören dann für eine Weile zur Grundversorgung. Wer es sich leisten kann, gönnt sich darüber hinaus einmal im Monat eine professionelle Behandlung. Anregende, straffende Anwendungen wie zum Beispiel eine schwedische Massage greifen jetzt besser als Entspannungsmassagen.