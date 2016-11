Achselrasur bei ärmellosen Oberteilen

Noch vor einigen Jahren wurde nichts über Achselrasur gesprochen, man ließ die Haare einfach wachsen. In den letzten Jahren jedoch ist der Trend zu rasierten Achseln gegangen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer legen großen Wert darauf, ihre Achselhaare zu entfernen. Es sieht viel ästhetischer aus, wenn unter den Achseln keine Haare sprießen. Gerade im Sommer, wenn ärmellose Oberteile getragen werden, sehen Haare unter den Achseln gar nicht schön aus. Man kann die Achselhaare mit Wachs oder Laserbehandlung entfernen lassen, die gängigste Methode allerdings ist das Rasieren der Haare unter den Achseln.Die Haut unter den Achseln ist besonders empfindlich, daher sollte man ganz vorsichtig mit dem Rasierer umgehen. Sehr gut eignet sich ein Nassrasierer, um die störenden Haare zu entfernen. Dazu trägt man entweder einen Rasierschaum oder eine Rasiercreme auf. Die dient dazu, die Haare aufzurichten und zu erweichen. Sind die Achseln gut mit der Creme benetzt, setzt man den Nassrasierer an. Er sollte mehrmals und in verschiedenen Richtungen über die Haut geführt werden, nur dann bekommt man alle Haare auch gut entfernt. Ist der Rasierer mit Haaren voll, muss man ihn zwischendurch säubern. Es reicht, wenn man ihn unter fließendes Wasser hält. So werden die Haare abgespült, die Klingen sind wieder frei für die weitere Rasur.Je nach Haarwuchs muss die Rasur täglich oder zumindest mehrmals pro Woche durchgeführt werden. Da die Haut an dieser Stelle empfindlich ist und zu Rötungen und Reizungen neigt, muss nach der Rasur eine Pflege aufgetragen werden. Keinesfalls darf ein Deo verwendet werden, das Alkohol enthält. Entweder man benutzt eine alkoholfreie Creme oder Lotion oder Puder. Wobei sich Babypuder zur Hautberuhigung gut eignet. Puder allerdings bildet Kügelchen, wenn man schwitzt. Produkte, die Kamille oder Aloe Vera enthalten und frei von Parfumstoffen sind, eignen sich bestens für die Pflege nach der Achselrasur.