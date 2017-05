Abdominoplastik - Bauchplastik zur Figurformung

Unser Körper verändert sich in der Lebensmitte. Selbst bei regelmäßigem Training, beginnt er sich mit 50 stetig nachteilig zu verändern. Die Haut verliert die Elastizität und damit auch die benötigte Festigkeit, weshalb viele Frauen und eine wachsende Zahl an Männern die Abdominoplastik erwägen, also eine Bauchdeckenstraffung.Das Alter mit 50 ist ein idealer Zeitpunkt für eine Bauchstraffung. Obwohl es nicht Wunder wirkt oder dir den Körper einer jungen Göttin schenkt, kann es den Bauchbereich erheblich verbessern, insbesondere wenn du unter Hautüberschuss und Fettpolster leidest oder schlaffe Hautschürzen hast von starkem Gewichtsverlust. Kurzum wenn die Problemzonen auf non- invasive Behandlungen nicht mehr ansprechen, dann ist die Bauchdeckenstreckung der nächste Schritt. Eine Bauchstraffung sollte dazu führen, sich attraktiver zu fühlen, Selbstwertgefühl zu vermitteln und zu motivieren sich mehr um den eigenen Körper zu kümmern, das heißt Ernährungsgewohnheiten zu ändern und gesundheitsschädliche Verhaltensweisen aufzugeben.Es ist jedoch ein großer Eingriff und man sollte ihn sehr gründlich abwägen. Erst nach einer intensiven fachärztliche Beratung und genügend Bedenkzeit sollte man sich zu dieser Schönheitsoperation entschließen. Wichtig ist auch, dass man wirklich genügend Zeit zur Rekonvaleszenz einplant, um sich von diesem Eingriff zu erholen. Das heißt man muss sich dafür eine Auszeit nehmen. Bis zu mindestens sechs Wochen nach der Operation dürfen zwingend keine anstrengenden Tätigkeiten verrichtet werden. Die Bauchstraffung ist ein ernster chirurgischer Eingriff, bei dem Haut, Fett und Muskel durchschnitten wird, ein Klinikaufenthalt ist unerlässlich erforderlich. Auch nachdem man wieder nach Hause zurückgekehrt ist, ist es ratsam, sich strikt an die Vorschriften des Arztes zu halten und alle Hygienemaßnahmen akribisch einzuhalten. Der Eingriff ist schwerwiegend und auch von Schmerzen begleitet, die langsam wieder abklingen.Konsultiere zur Beratung immer einen qualifizierten Facharzt mit langjähriger Erfahrung, achte auf seriöse Angebote im Sinne deiner Gesundheit.